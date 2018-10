La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo di indagine: i magistrati ipotizzano il reato di lesioni e sono in attesa delle informative delle forze dell'ordine. Sono stati apposti i sigilli del sequestro a tutta la stazione.

Da parte sua l'Atac ha inoltre deciso di aprire un'indagine interna: decisivi i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Il servizio sulla linea A è continuato senza naturalmente la sosta a Repubblica.

Martedì 23 Ottobre 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 24 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi delche stavano raggiungendo lo stadio Olimpico per il match contro la Roma. E' accaduto verso le 19 in un orario di massimo affollamento: uno dei russi ha riportato l'amputazione di un piede.Tantissimi anche i contusi nel fuggi fuggi innescato dall'incidente, con le scale della stazione risalite di corsa da persone in preda al panico che si sono scontrate con chi, ignaro, stava scendendo.I passeggeri sono restati incastrati fra i gradini e gli ingranaggi della scala mobile i tifosi del Cska di Mosca nella fermata metro di piazza della Repubblica a Roma.Secondo una prima ricostruzione, una delle tante comitive di tifosi del Cska Mosca stava scendendo verso i convogli della Linea A quando una delle due scale mobili parallele si è "scarrucolata" acquisendo una forte velocità mentre la parte inferiore usciva dagli alloggiamenti. In molti hanno riferito che i russi sulle scale mobili stavano saltando e ballando sui gradini mentre cantavano l'inno della squadra.Terribile la paura dei viaggiatori che si sono sentiti "risucchiati" verso il basso dal "nastro" dei gradini uscito dalle carrucole senza potere fare nulla per mettersi in salvo: qualcuno ha cercato di saltare sul divisorio e altri sono stati afferrati dai passeggeri sulla scala mobile parallela che stava ugualmente scendendo, ma a velocità normale. Che contrasto con l'allegria dei canti dei russi che pochi istanti prima si stavano "caricando" mentre raggiungevano lo stadio OlimpicoDifficilissimi i soccorsi: i vigili del fuoco sono stati costretti a usare cesoie pneumatiche e divaricatori per estrarre i feriti dagli ingranaggi della scala mobile. Operazioni delicatissime mentre il personale del 118 effettuava già le pime medicazioni. Tanti i passeggeri in stato di choc.«Si è sentito un boato mentre veniva giù tutto - racconta un testimone - sotto choc - Non c'è stato tempo di mettersi in salvo».In tanti, oltre alla centrale operativa dell'Atac, hanno dato l'allarme al 118 e al 115: in pochi minuti sono arrivate decine di ambulanze e due squadre dei vigili del fuoco, mentre all'esterno la stazione veniva isolata dalla polizia locale e dai acrabinieri.