Venerdì 7 Settembre 2018, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2018 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro: una parte del basamento dela Giuseppealsi è sgretolata nella notte. Il cedimento sarebbe stato causato da un. Sul posto polizia e vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Il crollo è importante: a cedere è stata una grossa porzione del basamento. Per fortuna non ci sono feriti.