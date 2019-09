Roma, mamma coraggio chiama la polizia e denuncia il figlio: «Aiutatemi, è uno spacciatore»

Mercoledì 11 Settembre 2019, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 12:19

Ha denunciato il figlio e lo ha fatto arrestare dalla Polizia di Stato per salvarlo dalla dipendenza dalla droga. È successo pochi giorni fa. La donna, che da anni si prodigava per il figlio appena 23enne in cerca di una soluzione per farlo disintossicare, le ha provate tutte ma ad oggi non è ancora riuscita a liberarlo dal girone infernale degli stupefacenti.Sabato scorso, come è solita fare ormai da anni, è entrata nella camera da letto del figlio per verificare le sue condizioni di salute, notando, su un mobile della stanza, alcune buste in cellophane contenenti dello stupefacente. A quel punto, presa dalla rabbia, dallo scoraggiamento e dalla disperazione, la donna ha contattato gli agenti del commissariato Vescovio, competenti per territorio e dai quali si reca di sovente per avere consigli in merito alla sua situazione, ed ha deciso di denunciare il figlio. La segnalazione della donna ai poliziotti, ha permesso agli investigatori agli ordini di Mario Spaziani, di sequestrare nell'abitazione quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana e alcuni grammi di cocaina che il giovane nascondeva negli slip.Condotto in commissariato e arrestato per il reato di possesso ingiustificato di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato condotto presso le celle di sicurezza della Questura e successivamente in Tribunale per la celebrazione del rito direttissimo.