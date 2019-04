Roma, senzatetto denuncia: «Stuprata da uno straniero vicino al Divino Amore»

Una donna straniera sarebbe stata vittima di una violenza sessuale in via Ardeatina a Roma , a pochi passi dal parcheggio del santuario del Divino Amore. Secondo quanto riporta l'Adnkronos, sarebbe successo oggi pomeriggio alle 16. A denunciare lo stupro alla polizia è stata la stessa vittima, una straniera senza fissa dimora medicata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio per le lesioni riportate in seguito all'aggressione.Secondo il racconto della donna fatto ai poliziotti, intervenuti dopo la chiamata dai sanitari, i due si conoscevano. L'uomo, anche lui straniero e senza fissa dimora, è stato rintracciato intorno alle 20 dagli agenti e portato in commissariato Esposizione per essere ascoltato.