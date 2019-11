Roma, derubano al bar tifoso del Celtic: arrestati due ladri “mani di velluto”

Hanno colpito ancora, come sempre prendendo di mira i turisti, e anche stavolta sono stati arrestati. Due cittadini georgiani di 40 e 44 anni, vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, sono nuovamente finiti nei guai dopo aver borseggiato un cittadino scozzese di 61 anni, supporter del Celtic Football Club di Glasgow, rimasto nella Capitale dopo il match vinto contro la Lazio giovedì scorso. I ladri sono stati notati lungo le vie dello shopping del Centro dai Carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina che, ben conoscendo il loro vizietto, hanno deciso di seguirli. Arrivati in un bar di via Borgognona, e individuate la vittime sedute ai tavoli esterni del locale, i georgiani sono entrati in azione. Si sono seduti al tavolo alle spalle della comitiva di turisti, poi, mentre uno copriva il complice, l’altro, facendosi scudo con una giacca, ha sfilato dalle tasche del giaccone della vittima – poggiato sulla spalliera della sedia - un portafogli, ne ha tirato fuori delle banconote per poi rimetterlo nel giaccone. I Carabinieri hanno visto tutto e li hanno immediatamente bloccati, avvisando dell’accaduto il turista scozzese – che non si era assolutamente accorto di nulla – e arrestando i ladri. La refurtiva, 20 sterline circa, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I borseggiatori georgiani sono stati trattenuti in caserma, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA