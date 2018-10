Roma, in un casolare abbandonato trovati dipinti del XVII secolo: erano stati rubati nel 2001 da un albergo ai Parioli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:46

Quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo, del valore complessivo di circa 200.000 euro, sono stati trovati dai carabinieri della Stazione di Zagarolo, insieme a personale della Sezione Antiquariato del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale di Roma in un casolare abbandonato immerso in una fitta boscaglia di via Colle Gentile.I dipinti raffiguranti scene religiose eerano ancora in buono stato.I primi accertamenti hanno permesso di stabilire la provenienza furtiva delle opere d’arte, rubate durante una rapina avvenuta nel 2001 presso un hotel della zona Parioli a Roma, quando una banda armata di malviventi irruppe nell’albergo e dopo aver immobilizzato portiere e clienti, riuscì ad impossessarsi di cinque opere d’arte e di altra refurtiva. Successive indagini permisero all’epoca di identificare gli autori ma i quadri non furono mai ritrovati.Ieri il rinvenimento, che riapre la strada ad altre indagini per cercare di risalire ad eventuali altre persone coinvolte nella ricettazione di opere rubate e trovare il quinto dipinto, ancora mancante. Per ora i dipinti sono stati sequestrati e verranno svolti accertamenti tecnici da parte del personale specializzato della Sezione Antiquariato del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma.