«Quella domenica pomeriggio stavo parcheggiando la macchina in via Pietro Gasparri e c'era quel giovane rom che frugava nei cassonetti. Quando mia figlia di 22 anni è scesa dall'auto lui le ha fatto una foto e ce l'ha mostrata. E allora io ne ho scattata una a lui: Ora abbiamo anche noi una tua foto, che ci vuoi fare? Gli ho chiesto e per tutta risposta ha fatto il gesto di toccarsi vistosamente le parti basse». A parlare è Paola C.. è lei che il 24 luglio, il giorno prima dell'arrivo della polizia a casa di Hasib Omerovic ha pubblicato sul gruppo Sei di Primavalle se... il post della discordia: «Fate attenzione - scriveva - a questa specie di essere, perché importuna tutte le ragazze bisogna prendere provvedimenti».

Signora davvero la condotta del 36enne rom è stata così grave da spingerla ad allertare l'intero quartiere?

«Quel ragazzo non si era limitato a rubarci una foto, ma dopo che avevamo chiuso la macchina per dirigerci verso casa, ci ha seguito fino al portone in modo inquietante».



Avete avuto paura?

«Sì, tantissima. Perché il portone di casa è all'interno dei lotti. Quindi bisogna percorrere un bel pezzo di strada e passare alle spalle dei palazzi per arrivare all'androne. Lui ci ha tallonate. Siamo salite su casa con il cuore in gola. Anche una vicina se n'è accorta».



È a quel punto che ha deciso di scrivere il post?

«Esatto, perché ho pensato che come è successo a noi due, in particolare a mia figlia, potesse succedere ad altre donne, adulte o ragazzine».



E quali reazioni ci sono state?

«Sono stata attaccata. Qualcuno mi ha detto che ero razzista, che ho esagerato. Ma diverse persone mi hanno anche difeso e hanno confermato le mie paure».



Ossia?

«Una vicina, appunto, ha testimoniato di avere assistito alla scena, non mi stavo inventando nulla. Poi altre ragazze hanno raccontato le loro esperienze, dicendo di essere state importunate. Allora la discussione si è scaldata».



La polizia l'ha mai contattata?

«No, né allora né dopo. Neppure l'amministratore della pagina ma il post è stato rimosso. Per questo mi sembra strano che i poliziotti siano andati da Hasib per questo motivo. Ma come sta? A me era stato detto addirittura che fosse morto...».