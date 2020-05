Roma, donna rapinata in treno da una coppia di rom: «Per strapparle la catenina l'hanno quasi strangolata»

Brutta avventura a Roma per una donna di 53 anni, che ieri in pieno giorno è stata aggredita da una coppia di rom che per rapinarla l'ha quasi strangolata. È successo sul treno che da Lunghezza va a Tiburtina, poco prima della fermata Palmiro Togliatti, in pieno giorno alle 12.35 di ieri.



La donna è stata rapinata da un uomo e una donna rom che per strapparle la catenina d'oro le hanno stretto le mani al collo fin quasi a toglierle il respiro, per poi dileguarsi appena il treno si è fermato: sul posto gli agenti della Polfer in servizio alla stazione Tiburtina che hanno raccolto la testimonianza della vittima, spaventata ma in buone condizioni di salute. Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA