Anziano spara e uccide la moglie, poi va dall'avvocato e confessa il delitto

Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito in un appartamento di via Mascagni a Roma. L'uomo, Pietro Bergantini, 76 anni, avrebbe sparato alla moglie di 72 anni nella serata di ieri e questa mattina si è recato dal suo avvocato per confessare il delitto.

Elisabetta Molaro, chi era la donna uccisa in casa dal marito mentre le figlie dormivano: l'ha accoltellata dopo una lite

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Lecce, Matteo Verdesca accoltella la moglie e poi si uccide dandosi... VENEZIA Lorena uccisa dal marito, la follia omicida dopo pranzo. L'ultima... VICENZA Vicenza, uccide la ex in strada e, dopo ore di fuga, anche la nuova...

Omicidio di Romina De Cesare, i carabinieri del Ris ricostruiscono le ultime ore della coppia

L'avvocato si è quindi rivolto al commissariato Prati e la squadra mobile si è recata nell'appartamento della coppia dove ha trovato il cadavere della donna. Il marito è poi stato fermato.