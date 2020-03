Roma, blitz anti-droga a Ponte di Nona: i pusher guadagnavano fino a 300 mila euro al mese

Quattordici arresti, 16 indagati. E' il bilancio dell'operazione messa in campo dai carabinieri questa mattina a Roma Est, nel quartiere di Ponte di Nona dove è stata sgominata una organizzazione criminale dedita al traffico di droga. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persona, lesioni personali gravi e maltrattamenti. Oltre 200 gli episodi giornalieri di spaccio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Il volume degli affari si aggirava sui 300.000 euro mensili.

I malviventi mettevano in atto pestaggi e sequestri di persona a scopo di estorsione contro pusher e vedette che avevano violato gli ordini ricevuti dall’organizzazione criminale e per ripagare presunti debiti di droga.

In un caso un acquirente è stato rapinato perché insolvente e poi è stato costretto a spacciare. In un altro caso un pusher che si era appropriato di un quantitativo di droga senza autorizzazione e aveva abbandonato il suo turno di vedetta, è stato pestato e ridotto in fin di vita e dopo un periodo di ricovero in ospedale, è morto.

