Roma, drogato e ubriaco scatena caos sul bus e insulta i carabinieri, fermato e identificato

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato un 41enne, cittadino libico con precedenti, con le accuse di interruzione di servizio pubblico, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. La scorsa notte, il 41enne si trovava a bordo dell'autobus linea Atac 765 quando, in evidente stato di alterazione-psicofisica dovuta probabilmente dall'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, ha iniziato ad infastidire i passeggeri presenti sul mezzo.

L'uomo ha poi minacciato e inveito contro il conducente dell'autobus che è intervenuto per riportare la calma a bordo. I Carabinieri, allertati dai presenti tramite 112, sono intervenuti immediatamente in via dell'Arco di Travertino dove il bus ha dovuto arrestare la corsa perché il 41enne ha iniziato a colpire con diversi pugni i finestrini e i sediolini. Alla vista dei militari, inoltre, l'uomo ha proferito frasi oltraggiose nei loro confronti ma è stato fermato e identificato. Il 41enne, che ha rifiutato le cure mediche de personale del 118 intervenuto, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 13:47

