Roma, è morto l'ex prefetto Rino Monaco: sgominò la banda della Magliana

È morto ieri a Roma, all'età di 75 anni, l'ex prefetto Rino Monaco. Lo ha reso noto la famiglia Aveva ricoperto vari incarichi in polizia, fino ad esserne vicecapo e Direttore centrale della Polizia criminale. Era stato anche questore di Roma. Fra i suoi risultati più eclatanti lo smantellamento della banda della Magliana. Successivamente era stato nominato dal governo prima commissario straordinario antiracket e poi commissario straordinario per le persone scomparse. La camera ardente sarà allestita il 13 gennaio presso la Scuola superiore di polizia, a Roma in via Pier della Francesca 3, dalle ore 8,30. I funerali si terranno lo stesso giorno alle 12.15 presso la parrocchia di Santa Chiara, in piazza dei Giuochi Delfici.

.

Venerdì 12 Gennaio 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 12-01-2018 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA