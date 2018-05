Roma, ecco Jurassic War, il divertimento diventa da brividi

Lunedì 14 Maggio 2018, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siete pronti per un’avventura unica, un viaggio senza precedenti che vi riporterà indietro nel tempo di 60 milioni di anni?Sabato 19 Maggio irrompe “JURASSIC WAR – La battaglia dei dinosauri”, uno spettacolare simulatore in 4D circondato dal primo e unico Immersive Tunnel mai costruito in Italia. Oltre 80 metri di schermo avvolgeranno gli ospiti del parco, a bordo di un treno futuristico, per incontrare da vicino i dinosauri con un realismo senza precedenti.A Cinecittà World la nuova attrazione inizia con un tranquillo percorso in cui scoprire ed ammirare le ricostruzioni a grandezza naturale di fossili e dinosauri animatronics cinematografici, come il Triceratopo, il Velociraptor e il T-Rex, realizzati dalla Special Effects Creatures Studios di Francesco e Gaetano Paolocci. Una volta superato il laboratorio del Discovery Center, accolti dallo scienziato responsabile del centro, 90 ospiti alla volta saliranno a bordo dei vagoni, diretti verso la riserva in cui vivono alcuni esemplari di dinosauri, riportati in vita grazie alla scienza e allo studio del DNA.Siamo circondati da spettacolari immagini di un tempo e di una natura ormai scomparsi, tutto appare armonioso e tranquillo fino a quando un incidente causa un imprevisto cambio di percorso… la suggestiva traversata si trasforma in una corsa frenetica inseguiti dai predatori più temibili e cattivi della Storia. Sopravviveremo alla battaglia dei Dinosauri?“Le tecnologie innovative di Jurassic War” - afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World - “immergono i turisti in visita a Roma e gli ospiti del parco in un’esperienza multisensoriale che li riporta indietro di 60 Milioni di anni: i dinosauri come non si sono mai visti prima d’ora in Italia!”JURASSIC WAR è una delle 7 nuove attrazioni del parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma, ed ha un solo precedente in Europa. Un gioellino tecnologico che si sviluppa in un padiglione di quasi 3.000 m2, si avvale di un film in 15k di livello internazionale, realizzato ad hoc dalla Red Raion, innovativa media factory Siciliana protagonista nel mondo dei videogiochi, di occhialini 3D attivi di ultima generazione, di 9 proiettori Christie da 2K e di un suono 360° surround in modalità 8.1.Suggestione, tecnologia, preistoria…il viaggio a Cinecittà World è appena cominciato!