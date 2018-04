Roma, elicottero della Marina cade in mare: un morto, quattro in salvo

Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna: recuperati i cinque membri dell'equipaggio che sono stati trasportati su una nave militare. «Quattro di loro - fa sapere in una nota la Marina Militare - sono in buone condizioni mentre lo specialista di volo, C°1^ cl. Andrea Fazio, recuperato in stato di incoscienza, è deceduto a bordo di Nave Borsini nel corso delle operazioni di rianimazione». «I famigliari del militare effettivo presso il II Gruppo Elicotteri di Stanza a Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale - conclude - Altre unità della Marina Militare sono accorse in assistenza a Nave Borsini nella zona dell'ammaraggio».



L'elicottero, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità della Marina impegnata nell'operazione 'Mare Sicurò nel Mediterraneo. Durante una attività addestrativa notturna programmatà è caduto in mare, per cause ancora sconosciute. Le attività di soccorso per il recupero dell'equipaggio sono subito scattate - sottolinea ancora lo Stato maggiore della Difesa - e sono stati prontamente recuperati i cinque membri dell'equipaggio. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.

Venerdì 6 Aprile 2018, 01:19 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA