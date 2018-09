Detenuti evasi dal carcere di Rebibbia, assolto l'ex direttore: a processo 9 agenti di polizia

È stato assolto dal gup di Roma l'ex direttore del carcere di Rebibbia, Mauro Mariani, imputato al processo per l'evasione dal penitenziario romano di tre arrestati albanesi avvenuta il 27 ottobre del 2016. Con Mariani, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato assolto anche l'allora capo dell'ufficio detenuti del Provveditorato regionale, Claudio Marchiandi, già uscito indenne quale funzionario del Prap dal caso Cucchi.LEGGI ANCHE Evasione a Rebibbia, 14 indagati verso rinvio a giudizio: coinvolto anche ex provveditore caso Cucchi A processo andrà invece l'allora capo reparto degli agenti di custodia, Massimo Cardilli, con l'accusa di «colpa del custode», insieme con 9 agenti di polizia penitenziaria, accusati di altre violazioni. Uno di loro oggi è stato condannato a 8 mesi. Secondo l'accusa del procuratore aggiunto Michele Prestipino e del pm Nadia Plastina, Mariani e Marchiandi e Cardilli avevano favorito la fuga di Tesi Basho (ergastolano) Ilir Pere (fine pena tra 25 anni per tentato omicidio) e Mikel Hasanbelli (fine pena nel 2020 per estorsione e sfruttamento della prostituzione) con «le omissioni delle dovute cautele e la violazione delle norme regolamentari di servizio».