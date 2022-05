Roma, sgomberata ex fabbrica Penicillina: 20 stranieri identificati, vivevano tra tonnellate di rifiuti

Sono 30 complessivamente le persone trovate nell'ex sito industriale «ex Penicillina» su via Tiburtina durante lo sgombero di questa mattina da parte di polizia e polizia locale di Roma capitale e denunciate per invasione di edifici. In 23 sono risultati irregolari sul territorio italiano. I cittadini stranieri sono stati presi in carico dai servizi sociali del Comune. Alla fine dell'intervento l'area è stata affidata alla proprietà del sito per la messa in sicurezza.

Nello stabile, spesso sono scoppiati violenti incendi a causa dell'ingenti quantità di rifiuti accumulati nel corso del tempo. Le operazioni di sgombero sono state decise nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e vede coinvolte, oltre alle forze dell'ordine e agenti della Polizia locale di Roma capitale, anche dipendenti di Ama.

