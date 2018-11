Roma, sesso sul bus davanti ai passeggeri dopo una notte in discoteca: denunciati un 17enne e una 28enne

Sesso davanti ai passeggeri, dopo una notte folle nei locali della zona Ostiense. E' successo verso le 6,30 di domenica mattina, a bordo del bus della linea 280: un ragazzo di 17 anni romano e una ragazza di 28 anni di origini sarde che vive a Roma, rientrando all'alba dove aver ballato e bevuto nel cuore di un'area clou della Movida romana, si sono lasciati un po’ troppo andare.Forse il bus non era ancora pienissimo, sta di fatto che i due hanno perso il controllo e dalle effusioni iniziali, sono passati ad un rapporto sessuale in piena regola, davanti ad altri passeggeri. A quel punto, l’autista all'altezza di Lungotevere Marzio ha chiamato il 112 e all’altezza di Lungotevere Marzio, sono intervenuti i Carabinieri della pattuglia mobile di zona del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro che hanno invitato i due a ricomporsi, denunciandoli a piede libero per atti osceni in luogo pubblico.