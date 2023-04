Roma-Feyenoord: mazze, bastoni e martelli trovati in un'auto di tifosi giallorossi. Gli agenti bloccano gruppo di 20 persone

Roma Feyenoord, sale la tensione: mazze, bastoni e martelli. È quanto trovato in una auto di un gruppo di tifosi della Roma, circa una ventina, intercettati dal reparto volanti della Polizia e della Digos nei controlli legati alla partita di questa sera di Europa League tra i giallorossi e gli olandesi del Feyenoord.

Il gruppo è stato identificato e portato presso uffici di polizia. Sono almeno una quarantina gli ultras olandesi che sono stati intercettati nell'ambito dei servizi di prevenzione disposti in vista dell'incontro. I tifosi al momento non hanno creato criticità e in piccoli gruppi stanno passeggiando per le vie di un centro blindato, con fontane e monumenti transennati, e dove sono in atto presìdi di polizia e carabinieri e servizi di osservazione. Per la gestione dell'ordine pubblico nella giornata di oggi sono oltre mille gli uomini in campo. Da mezzanotte è scattato anche il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro che cesserà domani mattina alle 8. L'attenzione per la sicurezza è molto alta, visto il precedente del 2015 quando un gruppo di tifosi olandesi devastò la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e i disordini creati dai tifosi dell'Eintracht a Napoli. Ieri sera dopo la provocazione di un gruppo di ultras olandesi che hanno postato sui social una foto con la fontana della Barcaccia, il simbolo del raid del 2015, la polizia ha intercettato e arginato il blitz di circa 200 romanisti che volevano assaltare il pub dove stavano passando la serata i tifosi del Feyenoord.