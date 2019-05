Roma, falsa cieca intasca 125mila euro: i carabinieri la beccano mentre raccoglie fogli volanti

Giovedì 2 Maggio 2019, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2019 12:28

Ha truffato l'Inps per 15 anni fingendosi non vedente e intascando oltre 125mila euro, ma le forze dell'ordine hanno scoperto la verità. A tradire la finta cieca sono stati proprio i suoi riflessi. La donna, 72enne di Roma, ha recuperato un foglio di carta volante proprio davanti ai carabinieri. Un'abilità inaspettata per una persona che si dichiarava senza vista da anni.Secondo l’accusa, avrebbe intascato 125.393 euro dal 2004 con gli assegni d’invalidità percepiti mese dopo mese fino al 2016. La donna, tuttavia, era già sotto osservazione. I carabinieri l'avevano vista mentre attraversava la strada e faceva la spesa senza problemi. I video che l'hanno immortalata e l’informativa sono stati depositati in tribunale dal pm Andrea Iolis.Storie di falsi invalidi a carico dell'Inps sono frequenti. Molti i casi di persone condannate per truffa. Nel 2018 Paola Morandi, moglie dell’ammiraglio Paolo Treu, fu condannata a un anno e 4 mesi per aver percepito 198 mila euro pur non essendo, secondo il giudice, in stato di cecità assoluta.Sprechi, truffe e corruzione. L’analisi del nucleo speciale Spesa pubblica e repressione delle frodi comunitarie della Guardia di Finanza, a giugno scorso, calcolava, per le casse dello Stato, una perdita di oltre 5 miliardi di euro per il 2018. Un prezzo lievitato nei restanti sei mesi dell’anno fino a raggiungere almeno sei miliardi: il costo dell’evasione e dei raggiri messi in atto dagli italiani nel 2018 ai danni dello Stato.