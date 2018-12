Fiumicino, arrestati 15 narcotrafficanti: droga per 9 milioni nei pacchi dei regali di Natale

A Fiumicino sgominata la banda del narcotraffico. Sono stati arrestati 15 narcotrafficanti e sequestrati oltre 40 chilogrammi di cocaina e 7 di eroina nell'operazione

finanzieri del Comando Provinciale Roma, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In occasione delle imminenti festività natalizie, hanno agito presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci. Tra gli arrestati un

trafficante che cercava di introdurre nel territorio nazionale oltre 4 chili e mezzo di cocaina purissima, nascosti all'interno di un pacco regalo natalizio. Il passeggero di nazionalità brasiliana era appena sbarcato a Fiumicino da un volo proveniente da San Paolo (Brasile), e in attesa di proseguire il suo viaggio per Lamezia Terme, giunto davanti al suo gate d'imbarco, è stato controllato dai finanzieri.

Alle prime domande dei militari il giovane ha dichiarato di essere venuto in Italia per motivi turistici, parlando inoltre la sua partecipazione ad un torneo internazionale di poker. I segni di nervosismo e agitazione mostrati hanno però portato i finanzieri ad approfondire il controllo. Tra gli effetti personali contenuti nel bagaglio c'era un pacco regalo per bambini perfettamente confezionato e raffigurante l'immagine di un allegro Babbo Natale. Pacco un po' troppo pesante: c'erano due panetti contenenti 4 chili e mezzo di cocaina eccezionalmente pura,

indirizzato al consumo nelle piazze di spaccio nazionali. L'operazione ha consentito di togliere dal mercato circa 180.000 dosi di stupefacente, che avrebbero fruttato oltre 9 milioni di euro. L'attività conferma il proficuo impegno e l'incessante dedizione della Guardia di Finanza di Roma a tutela dei cittadini, per il contrasto ad ogni forma d'illegalità.

Sabato 22 Dicembre 2018, 09:52 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 11:07

