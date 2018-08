Roma, turisti immergono i piedi a Fontana di Trevi e Piazza Venezia, multa da 450 euro e denuncia per villipendio

L'altro caso è accaduto a Piazza Venezia. Una turista era intenta ad immergere un piede nella fontana sotto l'Altare della Patria. Per l'americana di 68 anni nel pomeriggio è stata bloccata dai vigili urbani e carabinieri e accompagnata presso il vicino Comando dei cc.



Nei confronti della turista, oltre la prevista sanzione di 450 euro, si procederà con la denuncia per il reato di «vilipendio di tombe». Domenica scorsa due turisti avevano fatto il bagno nudi nella stessa fontana e si sta cercando ancora di rintracciarli.

Una turista egiziana di 29 anni è stata fermata nella notte e multata per aver immerso i piedi nella Fontana di Trevi. Per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro. Poco dopo gli agenti in servizio nell'area di piazza di Spagna hanno sorpreso un un ragazzo di 20 anni, residente a Roma ma proveniente dallo Sri Lanka, che aveva pensato di fare un brindisi, insieme ad alcuni amici, con una bottiglia di champagne sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il ventenne è stato fermato e sanzionato dalla Polizia locale. Lo comunica il corpo dei vigili.LEGGI ANCHE Piazza Venezia, nudi nella fontana: nuovo sfregio, nessuno interviene