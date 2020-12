Roma, per i fratelli Bianchi nuovo ordine di arresto per droga: sono in carcere per l'omicidio di Willy Monteiro

Roma, arrestati per droga i fratelli Bianchi, già indagati per l'omicidio di Willy Monteiro. I carabinieri del Comando provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei confronti di 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione.

Tra i destinatari del provvedimento che dispone l'arresto ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente già detenuti in carcere, poiché indagati per l'omicidio di Willy Montero Duarte, avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre.

Il provvedimento di oggi nasce da un'indagine condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri, che ha consentito di accertare l'esistenza di un'organizzazione che spacciava stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e Comuni limitrofi.

Le indagini

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti elementi probatori in ordine ai ruoli ricoperti dagli arrestati nell'esecuzione dell'attività illecita ed è stato ricostruito il modus operandi del gruppo, appurando, altresì, che gli indagati ricorrevano abitualmente ad azioni violente e minacce per intimorire gli assuntori insolventi e obbligarli a pagare i compensi pattuiti per l'acquisto dello stupefacente.

