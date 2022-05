Frontale tra due auto: tre feriti. Grave bambino elitrasportato in ospedale

Grave incidente stradale alle porte di Roma. Nello scontro frontale tra due auto in via Maremmana Inferiore nel comune di Guidonia Montecelio, sono rimaste ferite tre persone. Il più grave è un bambino di circa tre anni, estratto dalle lamiere dell'auto su cui viaggiava dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario. Il piccolo è stato elitrasportato all'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso.

APPROFONDIMENTI CAMPAGNOLO Michele Bortignon, rallista muore dopo un malore in auto a Recoaro:... L'INCIDENTE Sant'Arpino, auto precipita sui binari: tragedia sfiorata ALPI Crollo sul ghiacciaio Grand Combin tra Italia e Svizzera: due morti e...

Leggi anche > Bambini costretti a cantare l'inno della Roma in classe, video virale. Ira dei genitori: «Mio figlio è laziale»

Sul luogo dell'incidente avvenuto alle 14.50 circa sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di Tivoli, il 118 e la Polizia di Stato.