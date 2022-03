Roma, furto con scasso al distributore della scuola: l'autore ha appena 11 anni

A soli 11 anni si è reso protagonista di un furto con scasso nella scuola che frequenta. Succede a Roma, in zona Borgata Finocchio, all'estrema periferia Sud-Est della Capitale.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì sera, presso la scuola elementare Elisa Scala di via Motta Camastra. Il giovanissimo studente, armato di cacciavite, ha atteso la fine delle lezioni e l'arrivo del buio per introdursi nella scuola passando da un'entrata laterale e scardinando una porta secondaria. A quel punto si è diretto verso un distributore di merendine, scassinandolo e impossessandosi sia dei beni al suo interno (merendine e snack, gel disinfettanti e altri oggetti), sia dei soldi custoditi nella cassetta interna, circa venti euro.

A scoprire il furto erano stati alcuni insegnanti che, impegnati in una riunione, si erano attardati di qualche ora all'interno della scuola e avevano sentito i rumori provenire dal corridoio. Lo riporta il Corriere della Città. A quel punto sono stati allertati i carabinieri di Tor Bella Monaca, che sono intervenuti e hanno scoperto che il ladro aveva appena 11 anni. Non essendo imputabile per la giovane età, il ragazzino è stato affidato al padre ma la vicenda è stata comunque segnalata all'autorità giudiziaria.