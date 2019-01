Domenica 6 Gennaio 2019, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 11:11

Un gabbiano mangia un topo: siamo nel pieno centro di Roma, in via Giuseppe Gioachino Belli, zona Prati. Il video bestiale è stato pubblicato su twitter da Rita Dalla Chiesa nei giorni in cui la Capitale vive una delle sue più imponenti emergenze rifiuti, tale da portare i presidi degli sitituti scolastici romani a minacciare di non riaprire le scuole dopo la pausa natalizia se pulizia non sarà fatta.Nel video pubblicato da Rita Dalla Chiesa, che lo ha ricevuto dal conduttore Tberio Timperi, un appello per la sindaca di Roma Virginia Raggi: «Fatevi vivere meglio».