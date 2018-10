Roma, la grandinata paralizza la Capitale: scuole chiuse e strade allagate. Danni per â€‹decine di migliaia di euro

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:34 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:37

Come era prevedibile, considerato lo stato in cui versano le scuole della Capitale - l'80 per centro e oltre senza ancora le certificazioni di sicurezza e quelle relative all'antincendio - arriva la prima chiusura per il maltempo e la forte grandinata di domenica.LEGGI ANCHE Nubifragio a Roma: strade allagate, persone intrappolate nelle auto. E il sindaco Raggi si scusa su Fb Si tratta dell'Istituto compresivo Valente, non distante dalla via Collatina, quadrante di Roma est quello, di fatto, più penalizzato dai forti temporali. La dirigenza dell'istituto ha rimandato a casa i bambini: lezioni sospese per infiltrazioni e allagamenti. A confermare la chiusura, il presidente grillino del V Municipio, Giovanni Boccuzzi, che ha annunciato una serie di controlli e ispezioni su altri plessi scolastici del territorio con particolare attenzione alle aree esterne. Le segnalazioni abbondano e non solo per i problemi registrati dagli istituti scolastici: «Il sottopasso di via Sansoni al di sopra del quale passa l'alta velocità è bloccato - fa sapere poi il minisindaco - C'è più di mezzo metro di ghiaccio, a breve arriveranno gli spazzaneve. Abbiamo fatto un sopralluogo questa mattina e ci stiamo coordinando con il centro operativo comunale».Intanto proseguono gli interventi - incessanti - dei vigili del fuoco che da ieri sera a partire dalle 20 hanno compiuto più di 120 operazioni liberando strada allagate e automomibilisti imprigionati nei veicoli. Le aree più critiche sono quelle di Roma est: Tiburtina, Collatina e ancora Prenestina. Disagi ingenti anche per le attività commerciali con decine di negozi su strada che sono stati completamente allagati. Ma il maltempo ha provocato dei danni anche alle alberature della Capitale: via Statilia è al momento chiusa al traffico per presenza di tronchi sulla carreggiata. Ancora: per un altro albero sulla carreggiata via Salaria in direzione G.R.A., in direzione del Centro è chiusa. La polizia locale informa inoltre del «divieto di transito in entrambe le direzioni, su via della Cesarina, fra via Nomentana e Tenuta Agricola, per rimozione fango dalla carreggiata»​. Al fianco dei vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia municipale di Roma Capitale che hanno liberato persone intrappolate nelle vetture anche in diverse strade di Roma nord: da Prati Fiscale a via Nomentana (altezza via Graf), da viale Tirreno a viale Ionio.I carabinieri della stazione Cinecittà sono intervenuti ieri sera alle 20.30 circa in viale Palmiro Togliatti 70 per salvare due persone rimaste chiuse in una palestra allagata. I militari sono riusciti ad aprire la porta bloccata da circa un metro e mezzo d'acqua e a portare in salvo un uomo di 32 anni e una donna 27 anni e altre 4 persone che si erano trovate in difficoltà nel tentavano di aiutare i due ad uscire dalla palestra. L'uomo e la donna sotto choc e con le gambe doloranti per la lunga permanenza in acqua si sono poi ripresi.A riempirsi d'acqua, poi, anche la basilica di San Sebastiano sull'Appia Antica, mentre la Coldiretti lancia l'allarme: «Nel Lazio la violenta grandinata di domenica ha danneggiato le serre di ortaggi nella fascia di Anzio, Nettuno, Pomezia e Ardea, mentre a Palombara e Nerola la tempesta di ghiaccio ha distrutto le ultime olive che erano sopravvissute alle gelate di primavera». A cinque zeri le prime stime sui danni complessivi: tra allagamenti di edifici di culto e pubblici, come uffici della pubblica amministrazione e scuole, ma anche stazioni della metropolitana.La sindaca Virginia Raggi, intanto con un post su Facebook ha scritto: «Ci scusiamo per i disagi. Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, e squadre del Simu e dell'Ama. Abbiamo prontamente riunito il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le operazioni. Ringrazio tutte le squadre che lavoreranno senza sosta sul territorio per ripristinare più velocemente possibile la normalità».