Roma, crollano due alberi nella pineta: colpita donna che assisteva disabile

Venerdì 23 Marzo 2018, 16:49 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 19:05

Crollano due alberi nella pineta di Guidonia e travolgono una donna che stava facendo assistenza a un disabile. La donna, 50 anni, è gravemente ferita, è stata soccorsa sul posto dal personale del 118, stabilizzata e portata in ambulanza in ospedale. Ha riportato lesioni alla testa, al torace e a una gamba. E' successo alle 15.15 alla pineta di via Roma, nel centro di Giuodonia. Illeso il ragazzo che assisteva. Sul posto anche i carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco che stanno provvedendo alla rimozione dei due pini di 15 metri crollati. La zona è stata transennata.