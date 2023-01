Roma, rivolta e fiamme nel carcere minorile di Casal del Marmo: a fuoco due celle, tre ragazzi intossicati

Rivolta nel carcere minore di Casal del Marmo, a Roma. Intorno alle 21 un incendio è divampato al primo piano dell'edificio di via Giuseppe Barellai, in due celle dichiarate poi inagibili. Intossicati tre ragazzini che sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Pertini.

Fiamme nel carcere minorile

A prendere fuoco, in un incendio che si presume dalle prime verifiche essere stato di natura dolosa, materassi e coperte. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme intorno alle 22. In tutto sono state interessate tre celle, in due di esse pare ci fossero almeno una quindicina di detenuti che sono stati trasferiti in altri locali.

L'ultimo episodio si era consumato soltanto lo scorso ottobre, quando sempre a seguito di una rivolta nel carcere, era divampato un altro incendio.