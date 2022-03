Roma, incendio e colonna di fumo nero: in fiamme deposito di materiale plastico in zona Magliana

Un'alta colonna di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza, si è alzata questa mattina a Roma. Pattuglie dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per un incendio divampato a ridosso di alcune abitazioni, intorno alle 11, all'interno di un deposito di pedane in legno e materiale plastico in via Aristide Faccioli, zona Magliana. Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona, chiudendo la strada per agevolare l'intervento dei vigili del fuoco, tuttora in atto.

