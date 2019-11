Metro Spagna a Roma chiusa, fumo dai freni di un treno: passeggeri evacuati

Scatta l'allarme antincendio nella metro A Spagna di Roma. Il personale sta facendo evacuare tutti i passeggeri. Ancora da capire le cause. Probabilmente un surriscaldamento dei freni. Nella stazione si sente un forte odore di bruciato e fumo. Al momento la stazione è chiusa anche se i vigili del fuoco nè l'Atac segnalano la presenza di roghi. «Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c'è stato molto fumo che ha invaso le banchine e a quel punto hanno allontanato tutti e chiuso la stazione». È quanto racconta un passeggero che ora si trova fuori dalla fermata della metro Spagna a Roma.

Roma, Metro A di nuovo bloccata: riaperto dopo mezz'ora il tratto Battistini-Ottaviano



«Ora siamo un centinaio davanti alla fermata Spagna chiusa e ci dicono di andare a Repubblica», racconta il testimone. Allo Stato infatti l'altra fermata centrale, Barberini, è chiusa per lavori alle scale mobili. Alla fermata Spagna sono arrivati anche i Vigili del fuoco per alcune verifiche non rilevando nessuna criticità. In mattinata un disservizio aveva interessato la linea A: per un treno guasto alla stazione di Cornelia era stato interrotto il tratto Battistini-Ottaviano.

