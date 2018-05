Scontro tra un autobus e un'auto al centro di Roma. È accaduto su Lungotevere dei San Gallo. Tre passeggeri del bus della linea 46 sono rimasti feriti. Di questi, due, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni, sembra che l'auto coinvolta nell'incidente si sia data alla fuga. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al pirata della strada.

Venerdì 11 Maggio 2018, 20:01 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 20:46

