Roma, incidente alla Balduina: travolta da un'auto mentre è in fila in strada alle poste con la distanza per il virus: muore donna di 76 anni

Una donna di 76 anni è morta sul colpo, investita da un'auto, mentre faceva la fila alle Poste di piazzale delle Medaglie d'Oro, alla Balduina, a Roma. Il tremendo incidente è accaduto stamattina. Sono i vigili ad occuparsi dei rilievi. La signora stava vicino la strada in fila rispettando la distanza di sicurezza dovuta alle norme anti coronavirus. Un'auto l'ha presa in pieno uccidendola. La vettura coinvolta è una Peugeot rossa. Il guidatore si è subito fermato ma ormai non c'era più nulla da fare. Un'ambulanza sul posto. Il medico di bordo ha constatato il decesso. I vigili urbani stanno indagando sulle cause.

Incidente in piazzale delle Medaglie d'Oro

