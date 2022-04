Roma, incidente sulla Boccea: perde controllo dell'auto e muore a 22 anni, gravi i due amici che erano con lui

Grave incidente in via di Boccea a Roma ieri notte. Morto sul colpo un 22enne, feriti gravi e ricoverati in codice rosso gli altri due ragazzi in macchina con lui di 21 e 22 anni. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: la Toyota Yaris su cui viaggiavano i tre ha sbandato e si è ribaltata intorno alle 2:15 della notte. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale oltre al personale del 118 intervenuto per soccorrere le vittime.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente sulla statale sorrentina, morto motociclista: aveva 23 anni L'INCIDENTE Incidente a Somma Vesuviana, scontro tra auto e compattatore: morto... LAZIO Samuele Lapati morto a Cassino: tragico incidente in auto, aveva 20...

Roma, con l'auto piomba su tre giovani all'uscita di un locale in Centro: tutti ricoverati, uno è grave