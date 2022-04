Roma, auto fuori strada sulla Casilina: morta ragazza di 20 anni, gravi altri due giovani

Grave incidente in via Casilina a Colleferro (Roma) intorno alle 2:30 all'altezza del civico 17. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Un'auto, guidata da un 21enne e con a bordo altre due giovani, è finita fuori strada. Nello schianto una ragazza di 20 anni è morta mentre il 21enne alla guida e un'altra giovane a bordo, anche lei 21enne, sono rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

