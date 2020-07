Roma, auto impazzita in piazza delle Coppelle: travolti tavolini di un ristorante, un bambino tra i feriti

Piazza delle Coppelle. Questo era il mio tavolo. Un auto in retromarcia velocissima è piombata sul ristorante. Sembra un attentato. Tre feriti tra cui un bambino. Chi mi aspettava, sportivo, salvo per miracolo. Io ho sbagliato strada ed ero in ritardo. Questa la mia sedia. pic.twitter.com/qL8KiDxQc6 — barbara carfagna (@barbaracarfagna) July 20, 2020

Paura a piazza delle Coppelle, in pieno centro a, dove un'auto impazzita tra travolto tavolini e clienti del ristorante Casa Coppelle. I feriti sono tre, tra cui un bimbo di sette anni trasportato in codice giallo al. Un altro ferito lieve è stato portato al San Giovanni. Ambulanza anche per l’automobilista in stato di choc. Una vicenda che ha avuto una testimone d'eccezione, la giornalistadella Rai che ha postato sui suo profilole immagini dell'incidente. "Un'auto in retromarcia velocissima è piombata sul ristorante - ha scritto la giornalista - Sembrava un attentato, ecco come sono ridotte il mio tavolo e la mia sedia".Sul posto oltre alle ambulanze anche i vigili urbani che hanno ricostruito l'incidente: pare che l'automobilista alla guida dell'auto abbia perso il controllo durante la retromarcia, investendo in pieno i tavolini.