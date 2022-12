Roma, due 18enni morti in un incidente alla Garbatella: il loro scooter si è schiantato contro un camion che faceva manovra

Ancora sangue sulle strade della Capitale: questa mattina intorno alle sei incidente mortale alla Garbatella con il pesante bilancio di due morti e un ferito. Dai primi riscontri si tratterebbe di due 18enni. Da quanto è stato accertato fin qui, lo scontro è avvenuto tra uno scooter e un camion all’altezza di Circonvallazione Ostiense. A causa del violento impatto i due a bordo dello scooter sono stati sbalzati a terra.

Lo schianto

Secondo una prima ricostruzione, il camion stava facendo manovra quando i ragazzi se lo sono trovati davanti all'improvviso. Le due squadre di agenti della Municipale sono ancora a lavoro per accertare la dinamica. Gli agenti hanno però accertato che il camion, un tir frigo, era intento in una manovra. Il mezzo stava dunque procedendo occupando l’intera carreggiata quando lo scooter - un’Honda Sh- lo avrebbe centrato in pieno. «Il camion - spiegano i caschi bianchi- era in orizzontale rispetto alla carreggiata». Resta da capire se la manovra in quel tratto di strada era consentita e a che velocità stava procedendo l’Sh dei due diciottenni che si sarebbero trovati davanti al tir. Mentre nelle prossime ore verrà ascoltato il camionista. I caschi bianchi stanno anche procedendo con le verifiche sulla segnaletica verticale.

Le vittime

Il camionista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118: per uno dei due passeggeri dello scooter non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul posto. L’altro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni dove però è deceduto poco dopo. Trasportato in ospedale anche l’autista del camion che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono impegnati i vigili di zona che stanno procedendo anche con l’identificazione dei due deceduti. Indagini in corso anche sulla dinamica dello scontro.