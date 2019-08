Roma, incidente sul Gra: Giammarco accetta un passaggio dopo la disco e muore a 23 anni

Lunedì 12 Agosto 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 12:35

Unspaventoso, deciso da un destino tanto crudele quanto inevitabile., 23enne di Guidonia, èin un maxi-schianto sul, nella notte tra sabato e domenica, dopo aver accettato un passaggio da due amici, al ritorno dalla discoteca all'Eur.La giovane vita di Giammarco si è spezzata non lontano da casa, tra l'uscita di La Rustica e quella per l'A24, in carreggiata esterna. I due amici che lo stavano accompagnando a casa, due fratelli di Palombara Sabina, intorno alle 5 di ieri mattina avevanounacon a bordo una coppia di peruviani, fermi in strada dopo un guasto. Dopo l'impatto, i fratelli Alessandro e Fausto Amendola, come riporta Il Messaggero, erano scesi per vedere cosa era successo, mentre Giammarco era rimasto a bordo, sul sedile posteriore. Proprio in quel momento, però, sopraggiungeva unaguidata dalla 35enne Alessia F., che ha provato a frenare ma non ha evitato l'impatto colsu cui si trovava il ragazzo di Guidonia.Un impatto così violento che il Doblò si è rigirato per ben tre volte su se stesso, colpendo anche un'altra vettura di passaggio e lasciando Giammarco incastrato tra le lamiere. La Fiat 500, nell'impatto, ha anche travolto Alessandro, l'amico 27enne di Giammarco, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Tor Vergata. Per Giammarco, invece, non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è. Per ricostruire con esattezza la dinamica del maxi-schianto, i magistrati hanno avviato un', che si avvarrà anche dei filmati delle telecamere installate in quel tratto del Raccordo.La notizia della morte diha sconvolto intere comunità, tra Guidonia e Tivoli. La mamma di Giammarco, infatti, è segretaria dello Spi-Cgil Guidonia-Monterotondo e su Facebook ha sfogato tutto il proprio dolore: «Dove sei, non vivo senza te». Un lutto che lascia parenti e amici nello sconforto e nel dolore. Francesco Ciccotti, sindacalista e amico di famiglia, ha commentato così l'accaduto: «Una tragedia che ci colpisce al cuore, che ci lascia senza fiato. Giammarco era un ragazzo straordinario. Umile, intelligentissimo, altruista, gioviale. Un esempio. Conoscerlo è stato un privilegio. Sapere che non c'è più, è un dolore immenso e insuperabile».Giammarco, che avrebbe compiuto 24 anni ad ottobre, lavorava come agente immobiliare ma aveva una grande passione: il rugby, che aveva praticato sin da bambino e fino a pochi anni fa. Dai compagni di scuola a quelli di squadra, tutti sono rimasti sconvolti alla notizia della sua morte: «Sei stato un ragazzo e un atleta speciale, non riusciamo ancora a credere che non ci sei più». Anche Maurizio Piervenanzi, presidente del, ha ricordato così Giammarco: «Siamo devastati dice tra le lacrime che non riesce a contenere il presidente, Maurizio Piervenanzi Una persona eccezionale, uno dei nostri 300 figli. Ha vissuto con noi sin da quando aveva 13 anni. E anche se aveva smesso con le gare l'amicizia e la vicinanza è sempre continuata. Era contento e pronto a partire per le vacanze. Non possiamo davvero darci pace. Ci stringiamo forte alla famiglia».