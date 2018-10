Padre e figlia investiti da un Suv in centro a Roma: lui muore, lei è gravissima

LEGGI ANCHE

Domenica 7 Ottobre 2018

A poche ore di distanza dall'investimento mortale del viceprefetto in via Cavour da parte di un bus turistico, una nuova tragedia si è consumata sulle strade del centro della città.Un uomo è morto e la figlia è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale in seguito a un investimento avvenuto verso le 19 in via Santa Maria Cosmedin, dove c'è la basilica che ospita la Bocca della Verità. A travolgere la coppia è stato un Suv che procedeva sulla corsia preferenziale, destinata solo al transito dei mezzi pubblici e di soccorso.La vittima è un inglese 72 anni, residente a Roma, che assieme alla figlia stava camminando per strada. Dai primi accertamenti della polizia locale, il Suv che procedeva a velocità elevata, ha investito la coppia alla fine di via Santa Maria Cosmedin, verso lungotevere Aventino.L'impatto è stato tremento. L'auto ha trascinato per una cinquantina di metri i corpi dei due sfotrunati pedoni. Sui sampietrini sono rimasti anche i segni della frenata. L'auto avrebbe avuto regolare autorizzazione per poter circolare sulla corsia riservata.La coppia stava tornando dalla fiera della Coldiretti al Circo Massimo. Con loro avevano alcune buste della spesa piene di generi alimentari che sono finiti sparsi sul selciato. Il conducente della Jeep Renegade è stato fermato dalla polizia locale. Disposti anche gli accertamenti tossicologici.