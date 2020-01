Roma, donna travolta e uccisa dalla metro A a Ponte Lungo: treni sospesi

Incidente sulla linea A della metropolitana di Roma: una persona, probabilmente una donna, è morta dopo essere stata investita dalla metropolitana presso la fermata Ponte Lungo, direzione Battistini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118. Sono in corso le indagini per capire se la persona in questione sia caduta sui binari o se si sia trattato di un suicidio.

#info #atac - aggiornamento metro A:

-interruzione Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta interrotta

-attiva con rallentamenti Termini-Battistini (soccorso a persona sui binari stazione Ponte Lungo) #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 7, 2020

