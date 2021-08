Roma, auto si schianta contro uno scooter e fugge: muore ragazzo di 26 anni. Rintracciato il presunto pirata

Incidente mortale in via Ostiense nei pressi del Ponte Spizzichino. Intorno alle 5 di questa mattina una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo del territorio ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l'attenzione. A terra c'era un ragazzo di 26 anni che aveva avuto uno scontro con un'auto. Dalle testimonianze è emerso che si era scontrato con il suo scooter elettrico con una vettura. L'automobilista si era allontanato in seguito all'incidente, ma sarebbe stato rintracciato in mattinata dalla Polizia Locale.

Sul luogo dell'incidente anche il personale del 118 per prestare soccorso al ragazzo che era già grave e poco dopo è morto. Dei i rilievi si occupa anche l'VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale.

Prestunto pirata rintracciato

Sarebbe stato dunque rintracciato dalla polizia locale il presunto pirata della strada. Secondo quanto si apprende, è al vaglio la posizione di una persona ma le indagini sono tuttora in corso. Gli agenti dell'VIII Gruppo hanno acquisito i primi elementi utili a risalire al conducente che si è allontanato dopo lo scontro senza prestare soccorso, attraverso testimonianze e le immagini di videosorveglianza della zona.