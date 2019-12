Roma, due ragazze di 16 anni travolte e uccise ​da un'auto mentre attraversano la strada

Ultimo aggiornamento: 09:58

. Tragedia poco dopo mezzanotte anei pressi di, cuore della movida capitolina e luogo abituale di ritrovo del sabato sera.dopo essere stateil cui conducente, un 20enne che è stato sottoposto ai test per l'assunzione di alcol e droga, si è fermato per tentare i soccorsi. le due giovanissime, come riporta Il Corriere della Sera, abitavano entrambe a Collina Fleming.è avvenuto a, all'altezza dell'incrocio con la via Flaminia Vecchia e con una rampa di accesso all'Olimpica. Al momentole giovani stavano attraversando Corso Francia, strada a scorrimento veloce. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118.La strada era bagnata dalla pioggia che è scesa copiosa sulla Capitale nelle ultime ventiquattr'ore.avrebbero cercato di attraversare la strada per raggiungere un gruppo di amici e sono state. Le due giovani sarebbero morte sul colpo con i corpi a lungo sull'asfalto bagnato. Scene di disperazione tra gli amici. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale del Gruppo Parioli che sono giunti sul posto. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.