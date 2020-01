Tivoli, incidente tra auto e bus sulla Tiburtina: morti due ventenni

Incidente mortale alle porte di Roma nella notte su via Tiburtina a Tivoli. Due ragazzi di 19 e 20 anni, a bordo di una di una Fiat Panda, hanno tamponato frontalmente un bus del Cotral, in sosta per una fermata.

Sul posto sono subito arrivati le ambulanze ma l’intervento dei paramedici è stato inutile, per i due non c’è stato scampo. A bordo del bus, invece, risulterebbe un solo ferito, lieve, trasportato all’ospedale di Tivoli.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Villa Adriana, che hanno dovuto lavorare sui rottami della piccola utilitaria per permettere il recupero dei corpi, i carabinieri e la polizia locale di Tivoli. I militari, ora, stanno cercando di risalire alle cause del tragico scontro. L’incidente è avvenuto in un rettilineo nella zona di Tivoli Terme e, stando alle prime ricostruzioni, la Panda procedeva in direzione Tivoli mentre il bus, accantonato in un’area di fermata, in direzione Roma. La consolare è rimasta chiusa per diverse ore ed il traffico deviato su strade alternative.

