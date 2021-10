Roma, incidente tram 8 e volante polizia: due agenti ricoverati in codice rosso

Sono ancora in corso le indagini per accertare le cause del terribile incidente avvenuto questa mattina a Roma, poco dopo le 8, sui binari che attraversano Circonvallazione Gianicolense a Monteverde. A scontrarsi una volante della polizia contro un tram della linea numero 8 in transito e con passeggeri a bordo. Incaricati delle indagini sono gli agenti della polizia Locale di zona che stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire la dinamica dello scontro.

A causa del violento impatto i due agenti che erano a bordo dell'auto della polizia hanno riportato ferite e contusioni. Sono stati trasportati all'ospedale San Camillo. La conducente del tram invece, di 40 anni, non ha riportato alcuna lesione ma era visibilmente sotto choc ed è stata accompagnata al pronto soccorso del San Carlo di Nancy. Nessun passeggero del tram risulta ferito. Restano da accertare le cause dell'incidente.