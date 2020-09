Roma, tamponamento fra tram in via Prenestina: 9 passeggeri feriti

Nove feriti. È il bilancio di un tamponamento fra tram, linee 5 e 19, avvenuto a Roma ieri sera, intorno alle 21.30, su via Prenestina all'altezza di Largo Irpinia. È intervenuta la polizia Locale e i feriti sono stati portati in diversi ospedali della città: Campus biomedico, Vannini, Casilino e Santo Spirito. Otto sono stati refertati in codice verde, medicati e subito dimessi, e uno in codice giallo attualmente ricoverato.

Altre tre persone pur rimediando delle contusioni, hanno preferito non recarsi al pronto soccorso. Sul posto anche diverse ambulanze e i vigili del fuoco. La dinamica è ancora da accertare con esattezza, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che uno dei due mezzi abbia frenato all'improvviso, determinando l'impatto con l'altro mezzo che sopraggiungeva.



