Incidente sulla moto rubata: si schianta contro il guardrail e muore

Lunedì 1 Ottobre 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 11:26

Incidente mortaleUn uomo alla guida di una moto, risultata poi rubata, si è schiantato sabato sera intorno alle 19 ed è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Sono in corso indagini per accertare le generalità dell'uomo, che era senza documenti.L'uomo era a bordo distava percorrendo la strada in direzione San Giovanni quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un guard rail per poi cadere sull'asfalto. Immediati i soccorsi, ma il conducente è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. La salma è stata portata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia.Sul posto, per i rilievi scientifici, gli agenti delche hanno trovato lo scooter a circa 100 metri dal punto di impatto. La moto era stata rubata in zona Testaccio.