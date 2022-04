Roma, con l'auto piomba su tre giovani all'uscita di un locale in Centro: tutti ricoverati, uno è grave

Ha perso il controllo dell’auto centrando tre ragazzi all’uscita di un locale. È accaduto all’alba di domenica in via Quattro Novembre, in pieno centro a Roma. Alla guida dell’auto, un’Alfa Romeo, un romano di 23 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato due degli investiti in codice giallo al pronto soccorso del policlinico Bambino Gesù. Il terzo ragazzo, ferito in modo più serio, è stato trasportato in codice rosso al policlinico a Umberto I. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Incaricati delle indagini sono ora gli agenti della Locale del gruppo Trevi. Da quanto accettato, il gruppetto di ragazzi era all’esterno del locale quando l’auto li ha travolti. Come è stato già confermato, i ragazzi erano a bordo strada ma non stavano attraversando. Il giovane automobilista è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e per i test di alcol e droga. Le indagini sono dunque ancora in corso: l’ipotesi è che il 23enne abbiamo avuto un colpo di sonno. O che in un momento di distrazione abbia perso il controllo della guida.

