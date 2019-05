Roma, provocano due incidenti e scappano a piedi sul Gra: due arresti, caccia al terzo uomo

LEGGI ANCHE

Non si fermano all’alt e fuggono provocando due incidenti stradali. E' accaduto venerdì pomeriggio all'. In via Bartolomeo Cavaceppi, gli agenti della Polizia del Commissariato Spinaceto, hanno notato un’auto con tre persone a bordo che, alla vista della Volante, si è data alla fuga. Nonostante sirene e lampeggianti, l’uomo ha continuato la sua folle corsa in direzione di Via del Mare.Durante l’, in più occasioni, il mezzo in fuga ha effettuato manovre pericolose, mettendo a repentaglio l’incolumità degli altri utenti della strada. Dopo circa 10 km. l’auto, dopo aver provocato due incidenti stradali, fortunatamente senza feriti, si è fermata e i tre a bordo, vistisi ormai braccati, hanno abbandonato il veicolo fuggendo a piedi sul, lungo la corsia esterna all'altezza dell'uscita Pontina. Lì è iniziato l’inseguimento da parte dei poliziotti del Commissariato e del Reparto Volanti, nonostante la situazione di pericolo dovuta alla presenza di auto in transito sulla carreggiata, ad elevata velocità.Due sono stati raggiunti e, malgrado il tentativo di aggredire i poliziotti con calci e spinte, sono stati bloccati. S.E. di 25 anni e B.F. di 28 anni hanno entrambi precedenti per reati contro il patrimonio; il primo anche destinatario dell’obbligo di firma. Nell'auto numerosi oggetti di manovalanza edile ed una centralina elettronica utilizzata per la manomissione dei sistemi elettrici della auto di grossa cilindrata. Sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e attentato alla sicurezza dei trasporti e denunciati per il porto abusivo di chiavi alterate e grimaldelli. B.F. è stato denunciato anche per guida senza patente. Si cerca il terzo uomo.