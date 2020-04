Roma, investito e ucciso sull'Ostiense da un van carico merci

Il traffico non c'è, fuori ci sono i posti di blocco ma a Roma si continua a morire attraversando la strada.Un uomo di 73 anni è stato investito e ucciso all'altezza del civico 71 della via Ostiense poco dopo le 13. Il conducente del van adibito a carico merci, che lo ha colpito mentre attraversava fermandosi subito dopo, è risultato negativo all'alcol test.Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto per il rilievi del caso. Gli accertamenti sono tuttora in corso e la circolazione è stata momentaneamente interdetta nel solo tratto che va da via Pellegrino Matteucci a Piramide per consentire tutte le attività di accertamento.