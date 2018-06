Roma, paura sulla Nomentana: pezzo di lampione si stacca e colpisce un bambino

Lunedì 25 Giugno 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 12:00

Alberi caduti, buche per strada e adesso pure pezzi di lampione che si staccano piombando sulla gente. E' accaduto a piazza Santa Costanza e a farne le spese è stato un bambino di 8 anni che stava aspettando sul marciapiede che la mamma gli sistemasse lo zainetto. Questione di un attimo quando, improvvisamente, un pezzo di lampione di ghisa (per la precisione uno sportellino di manutenzione) del peso di una decina di chilogrammi si è staccato finendo sul piede del piccolo che ha iniziato a piangere per il male. Tutto si è concluso con un bel livido e un po' di paura. La mamma più tardi ha tentato di segnalare l'incidente ai vigili urbani, facendo lo 06-67691, ma senza alcun riscontro perchè nessuno ha risposto alle telefonate. A questo punto ha chiamato la polizia che ha raccolto la denuncia per telefono.