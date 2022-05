Roma, lanciò una molotov contro una palestra: arrestato un 48enne

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di essere l'autore di un attacco incendiario contro una palestra in zona Monteverde. Il raid si verificò lo scorso 16 marzo, con il lancio di una bottiglia incendiaria molotov.

Leggi anche > Roma, brucia ancora la pineta di Castelfusano: tre canadair in azione

APPROFONDIMENTI TORINO Torino, nascondeva in casa 20 candelotti di esplosivo: arrestato... ROMAGNA Stefano Russo, malore durante la Spartan Race a Cesenatico: morto... LA CRIMINALITÀ Sparatoria a Qualiano, il killer confessa ma tace sul movente:...

Il 48enne, romano, è stato arrestato dalla polizia e ora si trova ai domiciliari. Il 16 marzo scorso, gli agenti in servizio di controllo del territorio nella zona di competenza sono intervenuti in viale dei Quattro Venti per una segnalazione di un'avvenuta esplosione nei pressi di un cancello d'accesso ad una nota attività commerciale. Giunti sul posto hanno accertato che era stato esplosa una bottiglia incendiaria.

Immediatamente sono iniziate le indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti sulla strada che hanno consentito di accertare la presenza di un uomo che, dopo aver fatto un primo sopralluogo nei pressi del locale, si è da lì allontanato, per poi farvi ritorno dopo pochi minuti, lanciando contro l'ingresso un ordigno incendiario per poi scappare. I successivi accertamenti e le testimonianze dei dipendenti dell'attività hanno consentito di identificare l'uomo e di appurare che, precedentemente, aveva danneggiato i banner pubblicitari dell'attività ed aveva avuto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dei dipendenti di un'altra attività ubicata nella stessa zona.

Gli elementi raccolti hanno portato gli agenti ad effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale hanno rinvenuto l'abbigliamento presumibilmente indossato il giorno dei fatti ed oggetti utili alla fabbricazione «domestica» dell'ordigno. Sulla base delle risultanze investigative la Procura ha richiesto all'Autorità Giudiziaria di valutare l'emissione di misura cautelare. Richiesta accolta dal gip che ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo.